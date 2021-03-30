شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يزيد من فرص الهبوط– تحليل - 30-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعلن سعر البلاتين بتقديمه للعديد من الإغلاقات السلبية دون الحاجز المتمركز عند 1230.00 عن استعداده لاستئناف التداولات التصحيحية الهابطة خلال الفترة الحالية, نشير إلى أن تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بعزم سلبي إضافي ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات المنتظرة سابقا والتي تتمركز عند 1105.00 و 1070.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1210.00 و 1105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط