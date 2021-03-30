شكرا لقرائتكم خبر عن لا مفر من هبوط سعر النحاس – تحليل -30-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من التذبذب الجانبي المتكرر لسعر النحاس إلا أن تمركزه دون المقاومة الممتدة نحو 4.2300 يؤكد استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من الضغط على العائق المستقر عند 3.8810 وبتجاوزه سينجح باختبار دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 3.6700 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات السلبية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1400 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط