شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك الأخيرة ضمن قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 0.9395 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.9494.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.9375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9350 والمقاومة 0.9470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد