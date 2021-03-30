شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول الاختراق – تحليل - 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لاختراق مستوى 0.7650 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ليتجه نحو اختبار مستوى 0.7765 مبدئياً.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه من المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن التماسك دونه وكسر مستوى 0.7615 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 0.7500 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7590 والمقاومة 0.7700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي