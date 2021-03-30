شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة مساء يوم أمس ليخترق مستوى 64.85 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليتجه نحو مستويات 66.90 ثم 68.50 كأهداف رئيسية تالية.

التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 64.85 سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد يستهدف اختبار مستوى 62.94 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط