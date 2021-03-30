شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق المقاومة – تحليل - 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى سعر النفط مستوى 61.25 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 63.30 وتمتد إلى 65.00.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 61.25 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لمحاولة العودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد