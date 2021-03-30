شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستمر بالانخفاض – تحليل - 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من الميل الهابط ليتجه تدريجياً نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 24.00، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً بشكل مستمر.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 22.90 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 25.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط