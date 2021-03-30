شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الكسر – تحليل - 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب كسر مستوى 1720.00 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ويجري محاولات للعودة إلى القناة الرئيسية الهابطة، مما يؤكد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1692.00 وتمتد إلى 1665.00.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق مستوى 1720.00 سيوقف الضغط السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط