شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "جبسكو" ترتفع 241% في 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 19 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الجبس الأهلية "جبسكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 241.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 37.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 41.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 52.5% وانخفاض التكلفة نسبتاً الى المبيعات ساهم في ارتفاع هامش الربح وارتفاع مجمل الربح.

وارتفعت المبيعات إلى 107.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 70.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 19 مليون ريال، موزعة على عدد 31.7 مليون سهم، بحصة تبلغ 0.6 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.