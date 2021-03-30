شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تضم 4 شركات لمؤشرات السوق أبريل المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 4 أبريل 2021.

وقالت "تداول"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه سيتم إضافة أسهم 4 شركات إلى مؤشرات السوق.

وأضافت أن شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، تنضم لمؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المرافق العامة.

وأوضحت أيضا أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات، ستضاف إلى "تاسي" ومؤشر قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انضمام شركة ذيب لتأجير السيارات، إلى مؤشر "تاسي" أيضاً ومؤشر قطاع النقل.

وأشار البيان إلى أن شركة وطني للحديد والصلب، تنضم أيضا إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).