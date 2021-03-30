شكرا لقرائتكم خبر عن بن داوود القابضة تكشف عن تأثر مبيعاتها بغياب الحج والعمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة بن داوود القابضة، أحمد عبدالرزاق بن داود، إن مبيعات متاجر شركة "الدانوب للمواد الغذائية والكماليات" التابعة لها دعمت الأرباح، لكنها تأثرت بشكل عام بغياب مواسم الحج والعمرة، مؤكدا أن الاجراءات الاحترازية، التي كانت مهمة للتعامل مع جائحة كورونا أثرت على أعمالها.

ولفت إلى اعتزام الشركة رفع المخزون تحضيرا لموسم رمضان، ومتطلبات الجائحة، بحسب موقع قناة العربية.

وتراجعت أرباح شركة "بن داود القابضة" 53% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع المماثل من عام 2019، لتبلغ 58 مليون ريال، لتأتي أقل بكثير من التوقعات البالغة 128 مليون ريال.

فيما ارتفعت أرباح الشركة على أساس سنوي، بـ 7% خلال العام الماضي، لتبلغ 447 مليون ريال بسبب نمو المبيعات، التي ساهمت بمبلغ 3.6 مليار ريال، بزيادة سنوية 17.5%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 78.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 124.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أن نتائج الربع الثالث من عام 2019 تضمنت الإيرادات الموسمية من الحج وعلى النقيض تأثيرت الإيرادات الموسمية لهذا العام بسبب إغلاق الفروع الرئيسية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة على إثر القرار الصادر من وزارة الداخلية بإيقاف العمرة و الزيارة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين للحد من إنتشار الجائحة في المملكة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 390.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 295.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.