شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارات ريال زيادات رأس المال للشركات المدرجة بالسوق السعودي في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إلى أنه تم جمع 6 مليارات ريال في زيادات رأس المال للشركات المدرجة عبر إصدار حقوق الأولية في 2020 بالمقارنة مع 100 مليون ريال فقط تم جمعها في 2019، بنسبة ارتفاع 60 ضعفاً.

وتابع في كلمته خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية 2021،: "شهدنا نمواً ملحوظاً في طروحات الدين؛ حيث تم جمع نحو 200 مليار ريال خلال عام 2020 مقابل 120 مليار ريال في 2019م بنمو 65%"، بحسب موقع قناة العربية.

يشار إلى أن آخر توصية بزيادة رأس المال كانت من نصيب مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية والذي أوصى في اجتماعه الذي عقد بنهاية فبراير الماضي بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 360 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن السبب في زيادة رأس المال هو إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وبحسب البيان، تكون الأحقية في الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقـوق أولوية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.