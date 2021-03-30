شكرا لقرائتكم خبر عن القويز: 30 طلب إدراج جديد بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الهيئة تدرس 30 طلباً للإدراج في السوق المالية السعودية "تداول".

وأضاف رئيس الهيئة، في كلمته خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية 2021، أن "تداول" لعبت دورا هاما خلال العام الماضي في الاكتتابات الأولية وجمعت 5.5 مليار ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في 2019، باستثناء طرح أرامكو الذي حقق ارتفاعا بنسبة 34%، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح القويز أن الأسواق شهدت تحديات استثنائية بسبب كورونا والإجراءات الاحترازية لمجابهته في 2020، إلا أنه على الرغم من تأثر الأعمال الاقتصادية كان للأسواق المالية دور في دعم الاقتصاد.

وكشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، في نوفمبر الماضي أن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية، لافتا إلى وجود 15 طلبا حاليا لعمليات إدراج جديدة بالسوق المالية السعودية، وهي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب صحيفة عكاظ.

يشار إلى أن محمد القويز، أكد في وقت سابق من العام الماضي، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي أسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.