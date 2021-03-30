شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في عام أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللحنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 109.99 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.80، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له عند 109.37، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.75، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 109.81.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 2.9% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 3.0%، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 3.1% مقابل تراجع 1.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.5% مقابل 2.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 11.4% مقابل 10.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز في حلقة نقاش افتراضية حول مجلس الاستقرار المالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 96.9 مقابل 91.3 شباط/فبراير.

وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز في حلقة نقاش خاضعة للإشراف تحت عنوان "الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة في بناء المرونة المالية لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً" في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بشكل مشترك بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي والجمعية الأمريكية للمتقاعدين.