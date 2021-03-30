شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 12 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1765 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1764، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له في أربعة أشهر عند 1.1761، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1774.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.9% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى الكشف من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة اليورو عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر نمو 0.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في شباط/فبراير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 11.4% مقابل 10.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز في حلقة نقاش افتراضية حول مجلس الاستقرار المالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 96.9 مقابل 91.3 شباط/فبراير.

وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز في حلقة نقاش خاضعة للإشراف تحت عنوان "الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة في بناء المرونة المالية لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً" في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بشكل مشترك بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي والجمعية الأمريكية للمتقاعدين.

بخلاف ذلك، من المرتقب تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل حزمة تحفيز غداً خلال خطاب له في بيتسبرغ، ويذكر أن الديمقراطيين يقترحوا تحفيز جديدة للإنفاق على التوظيف والبنية التحتية تصل إلى 3$ تريليون ستكون القاعدة الأساسية لبرنامج بادين "إعادة البناء بشكل أفضل"، بينما من المتوقع تضاعف الدين الفيدرالي (أكثر من 28$ تريليون) إلى 202% من الناتج المحلي الإجمالي بعد ثلاثة عقود وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بايدن أعلن في مطلع هذا الأسبوع أن 90% من البالغين سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح فيروس كورونا الشهر المقبل، وفي المقابل صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بالأمس بأن بلاده لا تعتزم إجراء أي تعديلات على قيود الإغلاق المفروضة هناك حالياً على المتاجر والشركات، موضحاً أنه حينما يكمن السماح بإزالة القيود فأن الحكومة الفرنسية ستقوم بذلك.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت الأربعاء الماضي تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 126.89 مليون ولقي 2,778,619 شخص مصرعهم في 223 دولة.