شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إبريل.. آخر موعد لتقديم طلبات تقنين الأوضاع لملاك الأراضى الحزام الأخضر بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التقدم بمستندات التعاقد، يوم الخميس الموافق 22 أبريل، كآخر موعد للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً.

وأكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية القطاع العقارى والتجارى، أنه تم منح هذه المهلة للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، والذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر فى الدعاوى المقامة أرقام (4225 لسنة 67 - 64657 لسنة 70 - 4201 لسنة 71 - 64434 لسنة 71)، مؤكداً أنه فى حالة عدم الالتزام بالتقدم خلال الفترة المحددة، تُعتبر هذه الحالات مُلغاة، ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة.

وكان قد وافق فى وقت سابق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتى سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فداناً، وتقدم المتعاملين على هذه الأراضى بمستنداتهم لجهاز المدينة.

وتمثلت آلية التعامل على النحو التالى: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلي نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية علي حدود إجمالي المساحة (12494 فداناً)، بواقع 435/م2، بالإضافة إلي شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية عن 15% من كامل مساحة 12494 فداناً، وتم تحديد السعر علي أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فداناً)، وأن توصيل المرافق الداخيلة لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.