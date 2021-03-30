شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أرامكو السعودية (2222) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.44% بما يعادل 0.50 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.30 ومستوى المقاومة 36.00.