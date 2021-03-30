شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ومع وزن المستثمرين لمخاطر انهيار صندوق أركيجوس الأمريكي وبالأخص عقب إعلان المجموعة المالية اليابانية نومورا عن تكبدها لخسائر مرتبطة بعميل أمريكي وأنه من السابق لآونة تقدير تأثير تلك الخسائر.

بخلاف ذلك، فقد انتهاء الأحد الماضي برنامج دعم الأجور (JopKeeper) الاسترالي، وفي سياق أخر، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 18.2% مقابل 1.5% في كانون الثاني/يناير الماضي،

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراً عند 2.9% خلال شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة 3.1% مقابل تراجع 1.7% في كانون الثاني/يناير.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.06% ليخسر 21.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,972.21، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 15.36 نقطة ويصل إلى المستوى 29,369.16.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.69% ليربح 34.94 نقطة ويصل إلى المستوى 5,081.82، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 10.10 نقطة ويصل إلى المستوى 3,445.39.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.68% ليربح 191.91 نقطة ويصل إلى المستوى 28,530.21، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.11% ليربح هو الأخر 33.73 نقطة ويصل إلى المستوى 3,069.77.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.54% ليربح 66.19 نقطة ويصل إلى المستوى 12,434.32، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.52% ليخسر 35.39 نقطة ويصل إلى المستوى 6,7664.10.