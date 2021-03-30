شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.37% إلى مستويات 0.7025 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6999، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7026، بينما حقق الأدنى له عند 0.6995.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 18.2% مقابل 1.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 11.4% مقابل 10.1% في كانون الأول/ديسمبر، كما يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز في حلقة نقاش افتراضية حول مجلس الاستقرار المالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 96.9 مقابل 91.3 شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز في حلقة نقاش خاضعة للإشراف تحت عنوان "الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة في بناء المرونة المالية لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً" في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بشكل مشترك بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي والجمعية الأمريكية للمتقاعدين.