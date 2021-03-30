شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان خلال شباط/فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 3.1% مقابل تراجع 1.7% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.5% مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، لتعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.7%.