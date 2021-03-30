شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك العالمية تهبط بفعل مخاوف بشأن صندوق للتحوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم بنك «كريدي سويس» 10% عقب التحذير من خسائر كبيرة متوقعة في نتائج الربع الأول، جرّاء خروج البنك من مراكزه مع صندوق تحوط أمريكي كبير تخلف عن سداد طلبات الهامش الأسبوع الماضي. وقال البنك إن عدداً من البنوك الأخرى قد تأثرت أيضاً وبدأت في الخروج من مراكزها مع الصندوق نفسه الذي لم يُذكر اسمه.

وأضاف المقرض الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له: «من السابق لأوانه في هذا الوقت تحديد الحجم الدقيق للخسارة الناتجة عن هذا الخروج، لكنها قد تكون مهمة للغاية وذات مغزى لنتائج الربع الأول، على الرغم من الاتجاهات الإيجابية التي تم الإعلان عنها في بيان التداول الخاص بنا في وقت سابق من هذا الشهر».

وحذّرت مجموعة «نومورا» المصرفية أيضاً من خسارة كبيرة في إحدى الشركات التابعة لها نتيجة معاملات مع عميل في الولايات المتحدة. وقال أكبر بنك استثماري في اليابان إنه يقيّم المدى المحتمل للخسارة المقدرة بملياري دولار.

وول ستريت مستقرة وترقب بين البنوك

أنهى المؤشر ستاندرد أند بورز جلسة التداول في بورصة وول ستريت، الاثنين شبه مستقر مع هبوط أسهم البنوك وسط تحذيرات من خسائر محتملة بسبب تخلف صندوق للتحوط عن سداد طلبات لتغطية الهامش، في حين قيدت موجة تفاؤل بشأن الاقتصاد الخسائر.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 104.61 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 33177.49 نقطة في حين انخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 3.45 نقطة، أو 0.09 بالمئة، ليغلق عند 3971.09 نقطة.

وأنهى المؤشر ناسداك المجمع جلسة التداول منخفضا 79.08 نقطة، أو 0.6 بالمئة، إلى 13059.65 نقطة. ويتجه ناسداك إلى تسجيل أول هبوط شهري في خمسة أشهر.

الأسهم الأوروبية ترتفع، لكن كريدي سويس يهوي

ارتفعت الأسهم الأوروبية في جلسة متقلبة الاثنين، رغم انخفاض سهم كريدي سويس الذي هوى إثر تحذير البنك من خسائر «كبيرة» نتيجة لتصفية مراكز بعد تخلف صندوق التحوط الأمريكي أركيجوس عن الامتثال إلى طلبات تغطية.

انخفضت أسهم البنك السويسري 13.8 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع قوله إن صندوق تحوط لم يسمه لم يمتثل إلى طلبات تغطية صدرت الأسبوع الماضي عن كريدي سويس وبنوك أخرى، مضيفا أن «من السابق لأوانه تقدير» الخسائر المترتبة على ذلك، لكنها «قد تكون كبيرة للغاية وذات أثر ملموس على نتائجنا للربع الأول من السنة».

وقال كونور كامبل، المحلل لدى سبريدكس، «من غير الواضح إن كان أركيجوس قد انتهى من مبيعاته الاضطرارية، وإذا لم يكن، فكم تبقى له. يثير ذلك أسئلة أيضا بخصوص التداعيات الأوسع لمشاكل صندوق التحوط، وأي الشركات ستكون التالية في الإعلان عن أضرار لحقتها.»

وكان مؤشر قطاع الخدمات المالية هو الأسوأ أداء، إذ فقد 1.9 بالمئة، في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك، الذي يضم دويتشه بنك ويو.بي.إس، 0.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة. وكانت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز والسفر والترفيه من بين أكبر المتراجعين مع تحذير الأطباء الفرنسيين من موجة إصابات ثالثة قد تغمر المستشفيات قريبا.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حثت الأحد الولايات على تعزيز جهود احتواء إصابات فيروس كورونا الآخذة بالتسارع، وأثارت إمكانية فرض حظر تجول للسيطرة على موجة ثالثة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني الغني بالشركات المصدرة 0.5 بالمئة إلى ذروة جديدة بعدما أظهرت البيانات الصادرة مطلع الأسبوع ارتفاع الأرباح السنوية للشركات الصناعية الصينية في أول شهرين من 2021، مما يسلط الضوء على انتعاش قطاع الصناعات التحويلية هناك.

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة وسهم نومورا يهوي

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع وسط تفاؤل حيال نتائج شركات محلية وتعاف اقتصادي في الولايات المتحدة، لكن حد من المكاسب القلق إزاء إعلان شركة السمسرة نومورا هولدنجز عن احتمال خسارة ملياري دولار.

وصعد نيكاي 0.71% إلى 29384.52 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46% إلى 1933.34 نقطة بعدما مني بخسائر في وقت سابق.

ونزل سهم نومورا هولدنجز، أكبر شركة سمسرة يابانية، 16.33% بعد أن حذرت الشركة من خسائر محتملة لوحدة أمريكية تابعة لها.

وتسبب سهم نومورا في أكبر ضرر للمؤشر توبكس، بينما فقد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب 1.84% وسوميتومو ميتسوي فايننشال جروب 1.07% ليضغطا على المؤشر أيضاً.

من ناحية أخرى، تقدمت أسهم شركات التكنولوجيا، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 3.32% وصعد سهم أدفانتست 2.6% وزاد سهم سوني 1.75%.

وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام إدارة البحوث في تاشيبانا سيكيورتيز «يشتري المستثمرون أسهم الشركات لاسيما المصنعين الذين يستفيدون من تعافي الاقتصاد العالمي وتلك التي يتوقع أن ترتفع مكاسبها في السنوات المقبلة». (وكالات)