شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق السمك الجملة، بالعبور استقرارا لجميع الأصناف اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وفقا لما أعلنت عنه شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة،

واستقر سعر البلطي المزارع 1 بين 21-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2.بين 19-20 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، و الفيليه البلطي بيت 30 - 110 جنيها للكيلو.

بينما استقرت أسعار البورى 1 لتتراوح بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

وسجل البربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو ،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.