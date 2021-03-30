شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.40% بما يعادل 132.682 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر ما يزيد من الزخم الإيجابي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,698.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة النفسي 10,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,417.70 ومستوى المقاومة 9,698.68.