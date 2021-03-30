شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.50% بما يعادل 1.40 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 92.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 100.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 92.00 ومستوى المقاومة 97.80.