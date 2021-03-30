شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجوف الزراعية (6070) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 86.21، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.49% بما يعادل -3.00 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 86.21، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 97.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 77.70 ومستوى المقاومة 90.00.