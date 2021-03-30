شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مبكو (1202) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 24.00.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 24.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 26.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.62 ومستوى المقاومة 25.30.