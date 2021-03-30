شكرا لقرائتكم خبر عن اكسا التعاونية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اكسا التعاونية (8250) لليوم الثاني على التوالي، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.86% بما يعادل -0.35 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 42.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.25 ومستوى المقاومة 42.00.