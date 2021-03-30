شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الواحة (3007) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.86% بما يعادل 0.70 نقطة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم في وقت سابق تصريف البعض من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 85.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 75.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 79.40 ومستوى المقاومة 85.00.