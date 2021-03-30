شكرا لقرائتكم خبر عن بروج للتأمين يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بروج للتأمين (8270) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة العنيد 28.10، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 28.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 32.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.40 ومستوى المقاومة 29.00.