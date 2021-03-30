شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للأسهم تنخفض بينما تحذر البنوك من الخسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5 %، وتراجعت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3 %»

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، أمس الإثنين، بعد أن قام صندوق استثماري كبير بتصفية ممتلكات بمليارات الدولارات، مما أثار مخاوف من أن الأسهم الموجودة في المحفظة الاستثمارية والبنوك التي تعاملت مع الشركة صاحبة الصندوق قد تواجه خسائر كبيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5٪، وتراجعت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪. ولا تتوقع التغييرات في العقود الآجلة بالضرورة الحركات التي تحدث بعد فتح الأسواق.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، قامت مؤسسة مورجان ستانلي ومجموعة جولدمان ساكس ودويتشة بنك ببيع كميات كبيرة من الأسهم في شركات فياكوم سي بي أس وديسكفري وغيرهما، وذلك كجزء من تصفية المراكز على يد شركة أركيجوس كابيتال مانجمنت.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن قيمة المبيعات اقتربت من 30 مليار دولار، وأدت إلى تراجع الأسهم في تلك الشركات. ووصف المشاركون في السوق حجم وسرعة هذه المبيعات بأنها غير مسبوقة.

وقالت البنوك الاسثمارية العالمية مثل مجموعة كريدي سويس وبنك نومورا هولدنجز، أمس الإثنين، إنهما قد يتكبّدان خسائر كبيرة من التعامل مع عميل أمريكي، ولم يذكر أي من المصرفين اسم العميل المقصود.

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.635٪ مقارنة بـ 1.658٪ يوم الجمعة، حيث تتحرك العائدات في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات.

وحول العالم، ثبت مؤشر ستوكس يوروب 600 نسبيًا. وعزز الفرنك السويسري قوته بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار الأمريكي، حيث يشتري 1 فرنك نحو 1.07 دولار.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار، حيث يشتري 1 يورو ما يصل إلى 1.18 دولار. وكان الجنيه الإسترليني ثابتًا في الغالب مقابل الدولار الأمريكي، حيث يشتري جنيه إسترليني واحد نحو 1.38 دولار أمريكي.

وفي قطاع السلع، انخفض خام برنت بنسبة 1٪، ليصل إلى 63.76 دولار للبرميل. وتراجع الذهب أيضًا بنسبة 0.4٪.

وفي قارة آسيا، كان أداء المؤشرات متباينًا، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.7٪ وارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني 0.5٪، في حين أنهى مؤشر هانج سنج في هونج كونج، أمس الإثنين، دون تغيير.