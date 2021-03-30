شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يهبط بأكثر من 7% رغم التقدم في توزيع لقاحها المضاد لـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الإثنين على نحو حاد على الرغم من إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية عن وتيرة توزيع لقاحها الواعد للوقاية من فيروس كورونا.



وكشفت "موديرنا" عن شحن 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا للحكومة الأمريكية حتى الآن.



وأوضحت "موديرنا" أنها تتوقع تلبية متطلبات تسليم شحنات الجرعات الإضافية من فيروس كورونا وفق الجداول المحددة وفي المواعيد المخطط لها.



وأضافت أنها تنوي تسليم 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها في الولايات المتحدة بنهاية شهر مايو/أيار المقبلة وشحنة إضافية بنهاية يوليو/تموز.



وأكدت الشركة على قدرتها شحن ما بين 40 مليون و50 مليون جرعة شهريا من لقاحها للحكومة الأمريكية.



وفي ختام التداولات، انخفض سهم "موديرنا" بنسبة 7.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 123.4 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في تعاملات اليوم عند 131.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 121.9 دولار.