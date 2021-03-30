شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تعزز خطواتها لعودة العمل من مقراتها بشكل متسارع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتخذت "آبل" المزيد من الخطوات التي تعزز عودة عمل موظفيها من مقراتها ومكاتبها وفروعها في الولايات المتحد بشكل تدريجي.



وفي هذا الصدد، أعلنت "آبل" تقديم حافز مالي للموظفين التابعين لها في أمريكا حال حصولهم على لقاح للوقاية من فيروس كورونا.



وكشفت صانعة "آبل" الأمريكية عن أنها سوف تمنح إجازات مدفوعة الأجر للموظفين الذي حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو في حالة شعورهم ببعض الآثار الجانبية لهذه اللقاحات.



وأوضحت مصادر مطلعة أن "آبل" أبلغت الموظفين في فروعها بأمريكا خلال الفترة القليلة الماضية بأنها لن توزع لقاحات بشكل مباشر على موظفيها، لكنها ستوفر حوافز إذا نجحوا في الوصول إلى لقاحات وحصلوا عليها.



وتجدر الإشارة إلى أن "آبل" أعلنت في الآونة الأخيرة البدء في افتتاح بعض متاجرها في الولايات المتحدة بشكل تدريجي تزامنا مع تخفيف قيود الإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الإثنين عند 121.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 122.5 دولار وأقل سعر عند 120.7 دولار.