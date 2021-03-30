شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها "والداو جونز" يحقق إغلاقا قياسيا جديدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين متأثرة بأداء القطاع المصرفي، لكن "داو جونز" تحول نحو الارتفاع وتمكن من تحقيق إغلاق قياسي جديد.



وتواصل الدول والحكومات جهودها للسيطرة على فيروس كورونا وإبطاء وتيرة تفشيه وسط ظهور دلائل على عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن التعافي الكامل، لكنه يتوقع المزيد من النمو والتعافي في عام 2021 نتيجة توزيع لقاحات فيروس كورونا.



وخلال تعاملات اليوم، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.72%، وهو المستوى الأعلى في نحو 14 شهراً.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 1% أو ما يعادل 59 سنتا وأغلق الخام عند 61.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 41 سنتا وأغلق الخام عند 64.98 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.4 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 33171 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33259 نقطة وأقل مستوى عند 32905 نقاط.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 79 نقطة) إلى 13059 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13143 نقطة وأقل مستوى عند 12968 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3971 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3981 نقطة وأقل مستوى عند 3943 نقطة.