شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض متأثرة بوتيرة حصاد المحاصيل في البرازيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن بيانات تشير إلى تسارع وتيرة حصاد المحاصيل في البرازيل الأمر الذي يعني بدوره زيادة المعروض من الحبوب في الأسواق العالمية.



وكشفت شركة "أجرورال" يوم الإثنين عن ان حصاد الذرة في البرازيل بلغت نسبته 98% من إجمالي التقديرات حتى الخميس الماضي.



يأتي ذلك بعد التأخر في الحصاد على مدار الأسابيع القليلة الماضية بسبب مشكلات مناخية شملت تساقط أمطار غزيرة في مساحات شاسعة بالبرازيل.



أما بالنسبة لحصاد الصويا في البرازيل، فقد بلغت نسبته 71% حتى يوم الخميس الماضي دون وتيرة الحصاد المقدرة بنسبة 76% في نفس الفترة من عام 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 23:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% إلى 5.46 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.52 دولار وأقل سعر عند 5.42 دولار.