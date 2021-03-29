شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وسط ارتفاع الدولار وعائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وخلال تعاملات اليوم، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.72%، وهو المستوى الأعلى في نحو 14 شهراً.



وتواصل الدول والحكومات جهودها للسيطرة على فيروس كورونا وإبطاء وتيرة تفشيه وسط ظهور دلائل على عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.



واضطرت بعض الدول في أوروبا لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب تسارع الإصابات بين مواطنيها.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 21:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار عند التسوية بنسبة 2.4% أو ما يعادل 34 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.77 دولار للأوقية.