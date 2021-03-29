شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع صعود الدولار وتراجع شهية المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل قوة الدولار الأمريكي فضلا عن عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة.



وتواصل الدول والحكومات جهودها للسيطرة على فيروس كورونا وإبطاء وتيرة تفشيه وسط ظهور دلائل على عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.



واضطرت بعض الدول في أوروبا لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب تسارع الإصابات بين مواطنيها.



وفي نفس الوقت، تستمر الدول في توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس من أجل الوقاية من المرض.



وتعمل الحكومة البريطانية برئاسة "بوريس جونسون" على تخفيف قيود الإغلاق بشكل تدريجي بالتزامن مع توزيع لقاحات أبرزها "فايزر – بيونتك" و"أوكسفورد – أسترازينيكا".



وحصل رئيس الوزراء "جونسون" على الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" من أجل التأكيد على أمان استخدامه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3761، وسجل أعلى سعر عند 1.3846 وأقل سعر عند 1.3756.