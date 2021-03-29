شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً لكنه قرب أعلى مستوى في 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة والإقبال على الملاذات الآمنة كالعملة الأمريكية.



وتواصل الدول والحكومات جهودها للسيطرة على فيروس كورونا وإبطاء وتيرة تفشيه وسط ظهور دلائل على عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.



واضطرت بعض الدول في أوروبا لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب تسارع الإصابات بين مواطنيها.

وفي نفس الوقت، تستمر الدول في توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس من أجل الوقاية من المرض.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن التعافي الكامل، لكنه يتوقع المزيد من النمو والتعافي في عام 2021 نتيجة توزيع لقاحات فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.