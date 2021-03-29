شكرا لقرائتكم خبر عن زكي نسيبة يبحث مع السفير الفرنسي التعاون الأكاديمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أمس، كزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وتمّ خلال اللقاء - الذي عقد في مقر الجامعة في العين - بحث علاقات التعاون الأكاديمي والتعليمي بين الجانبين وسبل تنميتها في المرحلة المقبلة.

وأكد زكي أنور نسيبة ضرورة العمل على تعزيز العلاقات المميزة بين الإمارات وفرنسا خاصة في مجالات التعليم العالي والثقافي وتعزيز الجانب البحثي والابتكاري في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وعلوم الفضاء.

وقام كزافييه شاتيل بجولة في أرجاء جامعة الإمارات، وفي ختام الجولة أشاد السفير الفرنسي بالجامعة التي تتميّز بتطورها العلمي والأكاديمي ومكانتها المرموقة إقليمياً وعالمياً .. مشيراً إلى أنه أعجب أيضاً بتصاميمها الفريدة ومرافقها الحديثة المُزوّدة بأحدث التقنيات. (وام)