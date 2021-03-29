الاقتصاد

منصة «ملفي» تربط 88% من مستشفيات أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي
كشفت «ملفي» منصة تبادل المعلومات الصحية، وإحدى المبادرات الرئيسية لدائرة الصحة في أبوظبي، إنها نجحت بعد مرور عامين على إطلاقها، في ربط أكثر من 88% من المستشفيات في إمارة أبوظبي وأكثر من 60% من العيادات والمراكز الطبية، و65% من جميع الزيارات التي تمت تغطيتها في ملفي تأتي من القطاع الخاص، كما تم ربط 34 نظاماً مختلفاً من الأنظمة الطبية الإلكترونية بالسجل الطبي الموحد، فيما بلغ عدد ملفات المرضى المسجلين في المنصة أكثر من 7 ملايين ملف طبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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