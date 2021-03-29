شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «ملفي» تربط 88% من مستشفيات أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

كشفت «ملفي» منصة تبادل المعلومات الصحية، وإحدى المبادرات الرئيسية لدائرة الصحة في أبوظبي، إنها نجحت بعد مرور عامين على إطلاقها، في ربط أكثر من 88% من المستشفيات في إمارة أبوظبي وأكثر من 60% من العيادات والمراكز الطبية، و65% من جميع الزيارات التي تمت تغطيتها في ملفي تأتي من القطاع الخاص، كما تم ربط 34 نظاماً مختلفاً من الأنظمة الطبية الإلكترونية بالسجل الطبي الموحد، فيما بلغ عدد ملفات المرضى المسجلين في المنصة أكثر من 7 ملايين ملف طبي.