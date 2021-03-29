شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الشارقة» تفتتح مسجد متبرعي درهم الحمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية مسجد متبرعي درهم الحمد، ظهر أمس الاثنين، الذي تم بناؤه بمنطقة قطاة بالشارقة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وحضر الافتتاح علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد عبدالرحمن آل صعب رئيس قسم المشاريع، وعدد من المصلين. ويعد المسجد الذي تم إنشاؤه بشكل كامل من استقطاعات مشتركي خدمة درهم الحمد، بمثابة إضافة للمساجد التي قامت الجمعية بإنشائها، والتي تصل إلى 23 مسجداً في مناطق عديدة بالشارقة والإمارات المجاورة.

وأفاد محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات، أن اتجاه الجمعية لإنشاء مسجد من استقطاعات متبرعي خدمة درهم الحمد، وهي خدمة تبرع بقيمة درهم واحد فقط يستقطع من رصيد المشتركين عبر الهاتف المحمول صباح كل يوم، يؤكد نجاح هذه الخدمة في تحقيق مستهدفاتها بتحويل تبرعات المحسنين الصغيرة إلى مشاريع خيرية كبرى، مؤكداً أن هذا المسجد الذي تم بناؤه على طراز حديث بديلاً عن المسجد الكرفان.