شكرا لقرائتكم خبر عن شاطئ الحمرية ملائم لاستخدام المعاقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خطوة تضاف لنجاحات إمارة الشارقة وتأهيل مرافقها لخدمة المعاقين، تم اعتماد شاطئ الحمرية ليكون الأول على مستوى إمارة الشارقة، من حيث ملاءمته لاستخدام المعاقين بجانب توفير كوادر بشرية جاهزة للتعامل مع المعاقين.

يأتي ذلك بعد أن سخرت بلدية الحمرية جهودهــا خـــلال خطتهــا لعامــــي 2020/ 2021م لتأهيل مرافق منطقة الحمرية، وفي مقدمتها شاطئ الحمرية ومواءمة كافة المرافق الشاطئية لتكون مؤهله لاستخدام المعاقين، وكذلك حديقة الشاطئ بالحمرية ومبنى البلدية ومرافق ومنشآت قرية التراث بالحمرية بما يتواءم مع معايير الاتحاد العالمي للمعاقين.

وأنجزت بلدية الحمرية بعد أن شكل مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، فرقاً عملت طوال العام الماضي وحتى شهر مارس من العام الجاري على تأهيل كافة المرافق وفق اشتراطات ومقاييس الاتحاد العالمي للمعاقين وتسخير الإمكانات كافة، وتذليل جميع الصعوبات من أجل التيسير على ذوي الإعاقة بما يمكنهم من التنقل والوصول إلى الشاطئ أسوة بباقي أفراد المجتمع.

وفـــي احتفال كبيـــر أقيــــم ظهر أمس الأول على شاطـــئ الحمريــــة حضــــره الدكتور طارق سلطـــان بن خادم، نائــــب رئيـس الاتحاد العالمي للمعاقين، رئيـــس مجلس إدارة نــــادي الثقــــة للمعاقـــــين، والدكتـــــــــور خليفــــــــة مصبــــح الطنيجــــي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، والمجلس البلدي بمنطقة الحمرية، تسلمت بلدية الحمرية شهــــادة اعتمـــاد الاتحاد العالمي للمعايير البيئــية لـــذوي الإعاقـــة، وذلك عقب تلبية كافة معايير ومواصفات ومتطلبات الاتحاد العالمي للمعاقين (المكتب الإقليمي).

وبهذه المناسبة أكد مبارك الشامسي، حرص بلدية الحمرية في إطار ما تحققه إمارة الشارقة من إنجازات متتالية في مجال نصرة ذوي الإعاقة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، التي أولت المعاقين أهمية ومكنتهم من الاندماج بالمجتمع وتوفير حياة كريمة لهم في كل شؤون الحياة.

وقال الشامسي: «نشكر الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين على سرعة الاستجابة وتوفير عدد (2) كرسي عائم مخصص للسباحة لذوي الإعاقة.وأشار بأن مبنى بلدية الحمرية ومبنى التراث بالحمرية قد أصبحا من المرافق الصديقة لــــذوي الإعاقـــة.