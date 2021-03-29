شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 90% من موظفي «أشغال الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، عن حصول 90% من موظفيها العاملين في مختلف مناطق الإمارة على لقاح كوفيد - 19؛ حيث تسعى الدائرة إلى أن تكون من بين أوائل الوجهات الحكومية المحصنة بالكامل ضد الفيروس. وأوضحت الدائرة أن 300 من موظفيها تلقوا اللقاح بالفعل؛ وذلك في إطار جهودها الداعمة لبرنامج التطعيم الوطني، والتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وزوارها، إلى جانب المساهمة في تعزيز جهود السلامة ورفع مستويات الثقة.

وقال عبد الله بو علي، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الدائرة: إن صحة وسلامة زوارنا والموظفين هي أولوية قصوى نحرص على تحقيقها.