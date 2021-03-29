شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 29-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 29-3-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.578 مليار جنيه.

إيقاف تداول 37 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، غاز مصر، العربية للمحابس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر للفنادق، مصر بني سويف للأسمنت، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، الأهرام للطباعة والتغليف، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، ليسيكو مصر، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك.

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.578 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 590.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.39%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 74.6 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 114.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1301 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 21998 سهم، 1.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 467.2 ألف سهم، 1392 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 157 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 250 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 700 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع عدد 407 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأحد في السوق المفتوح، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 3.3 مليون سهم من إجمالي 7.26 مليون سهم، ويتبقى عدد 3.97 مليون سهم، فيما اشترت شركة ابن سينا فارما 50 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.

طلعت مصطفى

أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، موافقة الجمعية العامة العادية على تقرير ممجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، كما صادقت على تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 300 مليون جنيه، ومرحل للعام القادم 445.1 مليون جنيه، وتوزيع الكوبون النقدي رقم 8 والبالغة 0.145 جنيه للسهم، على أن يتم التوزيع القسط الأول والبالغ 0.72 جنيه للسهم بحد أقصى 15 مايو، والقسط الثاني بنفس القيمة بحد أقصى 15 يوليو المقبل.

هيرميس

قالت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ردًا على ما نشر بشأن استحواذ الشركة مع صندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي، أنه لم يتم تحديد قيمة الصفقة.