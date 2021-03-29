شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع هيئة تنشيط السياحة لمناقشة خطط الترويج للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتي أنشئت في مارس 1981.

وقام الدكتور خالد العناني خلال الاجتماع بإطلاع أعضاء المجلس على الاستعدادات النهائية لموكب نقل المومياوات الملكية والذي سيشهده العالم يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل من المتحف المصري بالتحرير إلي مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لافتا إلى إطلاق الوزارة حملات ترويجية إلكترونية في 12 سوقا عربيا وأوروبيا وآسيويًا وأمريكيا.

كما قام الوزير بإطلاع المجلس على قيام الوزارة هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بافتتاح ثلاثة نقاط بمسار العائلة المقدسة بعد تطويرها، حيث تم افتتاح مشروع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع تطوير موقع تل بسطة بمحافظة الشرقية، ومشروع تطوير المنطقة حول كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية.

وأوضح أنه تم في هذه المواقع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ووضع اللوحات الإرشادية ومجموعة من اللافتات الدعائية السياحية والأثرية التي تسرد محتويات الموقع وتاريخه، بالإضافة الي تركيب البرجولات والمظلات وتجديد دورات المياه.

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الخطة الترويجية التي تم إعدادها لتنشيط السياحة في الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما أطلع مجلس الإدارة على الفيديو الترويجي الخاص بهذه الحملة، والمواد الدعائية المختلفة من إعلانات ثابتة ومصورة والتي سيتم الاستعانة بها في الشوارع والأماكن العامة Outdoor والقنوات التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لمصر في الدول العربية.

كما تحدث عن خطة الهيئة لاستضافة المدونين الأجانب والعرب والمصريين، مشيرا إلي أن الصور والفيديوهات التي نشرها هؤلاء المدونين خلال زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية المصرية قد حققت تفاعلا كبيرا وايجابيا.

وأضاف أنه جاري حاليا تنفيذ حملة "اكتشف مصر" خلال الفترة من 20 مارس الجارى وحتى الأسبوع الأول من أبريل المقبل لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين والترويج للسياحة الداخلية.