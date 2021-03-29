شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض عند أدنى مستوى في 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وخلال تعاملات اليوم، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.72%، وهو المستوى الأعلى في نحو 14 شهراً.



وتواصل الدول والحكومات جهودها للسيطرة على فيروس كورونا وإبطاء وتيرة تفشيه وسط ظهور دلائل على عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.



واضطرت بعض الدول في أوروبا لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب تسارع الإصابات بين مواطنيها.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن التعافي الكامل، لكنه يتوقع المزيد من النمو والتعافي في عام 2021 نتيجة توزيع لقاحات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.2% أو ما يعادل 20.1 دولار إلى 1712.2 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن من مارس/آذار.