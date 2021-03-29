24 ألف زيارة في أسبوع لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كل مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا ». وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 831 مخالفة فورية، تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا». وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية. وتؤكد وزارة «التجارة» مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية، والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح. مراقبة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية





تنفيذ 24,521 زيارة



المدة أسبوع



المخالفات 831 مخالفة فورية



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