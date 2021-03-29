شكرا لقرائتكم خبر «الحبوب» تفعل منصة محصولي لبدء استلام القمح المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام، حيث ستمكن منصة محصولي عبر بوابة المؤسسة الالكترونية من اختيار حزم من الخدمات، منها اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف، ووصولا إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد ودون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية لكافة المزارعين المسجلين بمنصة محصولي، متضمنة معلومات بيانات الدخول.
ويأتي تفعيل منصة «محصولي» ضمن الخطط التطويرية للخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة لتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة.
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