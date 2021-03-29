140 مليارا حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة بنحو 140.4 مليار ريال.

ووصف التميمي خلال افتتاحه أمس في الرياض، منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي بعنوان « الاقتصاد الرقمي.. آفاق من الفرص»، سوق الاتصالات في المملكة بأكثر الأسواق نموا ، والأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقدرا حجم سوق الاتصالات في المملكة بـ 70 مليارا، وحجم أسواق تقنية المعلومات بـ 64 مليارا، وحجم سوق البريد بـ 6.4 مليارات، ووصول تقديرات القيمة السوقية لشركات الاتصالات إلى 246 مليار ريال.

وأوضح خلال المنتدى الذي شارك فيه مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور منير الدسوقي، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وقيادات شركات الاتصالات والبريد بالمملكة، أن استثمارات البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة زادت إلى أكثر من 15 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، ووصلت معها شبكة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 ملايين منزل، وتجاوز انتشار شبكات الجيل الخامس الـ 12 ألف برج في أكثر من 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المملكة باتت ضمن أفضل 10 دول بالعالم في متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل وفقا لتقرير سبيد تست العالمي.

وذكر أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجانب قطاع البريد المنضم أخيرا إلى اختصاصات الهيئة ومسؤولياتها التنظيمية يسهم بما يصل إلى 5.5% من الناتج المحلي للمملكة.

واستعرض التميمي أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة خلال عام 2020، والتي أظهرت ارتفاع نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة 135.5% على مستوى السكان، ونسبة انتشار استخدام الإنترنت 97.8% من السكان، ووصول تغطية خدمات الإنترنت إلى 99% من المناطق المأهولة بالسكان؛ وإيصال خدمة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 ملايين منزل، ونشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنيات الجيل الخامس في 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة بنسبة زيادة 128% عن عام 2019م، بالإضافة إلى توفير أكثر من 60 ألف نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة في مختلف أنحاء المملكة.

يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي ركز على الاقتصاد الرقمي؛ كونه من العناصر المحورية في صناعة المستقبل في المملكة والعالم أجمع، حيث يناقش مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ووضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ما بعد الجائحة، والتوجه الاستراتيجي للقطاع، وسياسة الاقتصاد الرقمي، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة وأبرز الفرص والتحديات فيه.

أبرز مؤشرات القطاع خلال 2020م

135.5 % نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان

97.8 % نسبة انتشار استخدام الإنترنت من السكان

99 % نسبة تغطية خدمات الإنترنت للمناطق المأهولة بالسكان

3.5 ملايين منزل موصولة بخدمة الألياف الضوئية

12 ألف برج تدعم تقنيات الجيل الخامس في 51 مدينة ومحافظة

128 % نسبة زيادة أبراج الجيل الخامس عن 2019

60 ألف نقطة واي فاي متاحة مجانا في الأماكن العامة