شكرا لقرائتكم خبر إحالة مواطن للنيابة نشر مقاطع تضلل الرأي العام حول منتجات غذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت التجارة أنها رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها، وبث معلومات مغلوطة عن «باركود» المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس.
وحذرت الوزارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية.
كما دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات الغش التجاري فور رصدها عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
أبرز ما رصدته التجارة:
- نشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية
- نشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بيانات المنتجات الغذائية
- بث معلومات مغلوطة عن «باركود» المنتجات الغذائية
- نشر مزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري
- نشر مزاعم عن دخول منتجات السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات
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