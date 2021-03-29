تعاون بين هيئتي الجبيل وينبع وتنمية الصادرات لدعم «صنع في السعودية»

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ووقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية للجبيل وينبع المدير العام تطوير الاستثمار الدكتور أحمد آل حسين، ومن جانب هيئة تنمية الصادرات السعودية المدير العام للتسويق والتواصل المؤسسي المهندس مازن الجاسر.
وبموجب المذكرة التي تستمر عاما واحدا قابلا للتجديد ستتعاون الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في المبادرات المشتركة المحلية والدولية لترويج برنامج (صنع في السعودية)، وتشجيع القطاع الخاص على الانضمام إلى البرنامج عبر الوسائل المتاحة لدى الهيئة، كما ستعمل الهيئة الملكية على مشاركة التقارير والأبحاث المختصة بالأسواق العالمية وغيرها التي تغطي اتجاهات السوق ورؤى المستهلكين في البلدان المستهدفة، وتعريف أعضاء برنامج (صنع في السعودية) بعمل الهيئة الملكية والفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لها، وتزويد فريق عمل البرنامج بقائمة من الشركات المهتمة بالانضمام إلى برنامج (صنع في السعودية).
من جانبها ستعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على تسهيل الوصول إلى أعضاء برنامج (صنع في السعودية) والتواصل مع شركاء البرنامج الآخرين من القطاعين العام والخاص والترويج للهيئة الملكية للجبيل وينبع في المنصة الرقمية للـبرنامج ومواقع التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية بوصفها شريكا أساسيا للبرنامج، كما ستقوم بتوفير الوصول إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها البرنامج .
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